***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.05.2022 17:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031818
BIST
17:162.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,56
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:1615,7768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0960
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
17:1616,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0354
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
17:16942,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 942,75
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KAPLM
|72,60
|18.950.176
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.191.855
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.481.537
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.236
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|15.010.133
|% 9,87
|
|MEPET
|4,50
|34.103.666
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,19
|25.863.486
|% -8,61
|
|OZRDN
|9,15
|2.009.559
|% -8,50
|
|POLTK
|644,60
|32.737.090
|% -8,31
|
|THYAO
|42,96
|2.978.033.915
|% 0,23
|
|GARAN
|15,34
|2.654.275.547
|% -5,60
|
|ASELS
|23,60
|2.083.851.958
|% 3,60
|
|SISE
|19,35
|1.874.653.797
|% -0,36
|
|SAHOL
|19,66
|1.458.582.626
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,29
|518.433.084
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,41
|1.186.974.114
|% 1,85
|
|METRO
|1,21
|279.207.370
|% 0,83
|
|KARSN
|5,83
|1.238.323.782
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,60
|495.930.244
|% -1,14
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7526
|15,7768
|% -0,60
|
|Euro
|16,8193
|16,8365
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,8117
|19,9110
|% 0,22
|
|Frank
|16,3005
|16,3986
|% 0,50
|
|Riyal
|4,2017
|4,2228
|% -0,40
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,15
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,33
|