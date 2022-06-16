***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.06.2022 16:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037693
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0761
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1300
En Düşük
17,9800
18:051.022,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.022,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.023,58
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2985
|17,3097
|% 0,42
|
|Euro
|18,1895
|18,2262
|% 1,15
|
|Sterlin
|21,2308
|21,3373
|% 1,56
|
|Frank
|17,8021
|17,9094
|% 3,17
|
|Riyal
|4,5981
|4,6211
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.757
|6.863
|-8,00
|
|Yarım
|3.317
|3.357
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,05
|