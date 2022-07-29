***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.07.2022 12:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İ
12:482.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,02
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:4817,9162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:4818,2965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:481.011,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.012,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KRPLS
|5,65
|534.531.279
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.672.311
|% 9,91
|
|IMASM
|79,35
|41.860.707
|% 8,70
|
|IHGZT
|0,77
|23.014.209
|% 8,45
|
|TMSN
|49,12
|334.770.932
|% 7,48
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|31.248.644
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.856.147
|% -9,97
|
|DOBUR
|62,25
|6.349.223
|% -4,08
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,68
|1.070.231.201
|% -0,04
|
|FROTO
|297,20
|702.227.106
|% 4,28
|
|KRPLS
|5,65
|534.531.279
|% 9,92
|
|SISE
|21,30
|435.866.522
|% 0,28
|
|KARSN
|7,20
|411.137.711
|% -0,41
|
|EKGYO
|3,08
|404.915.078
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,66
|182.994.945
|% 3,11
|
|KRPLS
|5,65
|534.531.279
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,67
|351.603.038
|% 0,65
|
|TSKB
|2,66
|192.244.626
|% 1,92
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9088
|17,9162
|% -0,03
|
|Euro
|18,2730
|18,2965
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,6624
|21,7710
|% -0,51
|
|Frank
|18,6946
|18,8072
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7484
|4,7722
|% -0,25
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.738
|6.800
|-34,00
|
|Yarım
|3.283
|3.325
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,27
|