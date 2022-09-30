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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

30.09.2022 10:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066285


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Altın Ons 1.672 1.673 11,93  
Altın Gr. 997 997 8,97  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.685 6.752 20,00  
Yarım 3.252 3.301 10,00  
Çeyrek 1.631 1.651 5,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 0,33  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,20  
B. Petrol 88,31 88,31 1,13  
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