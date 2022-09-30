***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
30.09.2022 10:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066285
BIST
11:303.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,41
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:3018,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:3018,2609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1035
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:30997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,27
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BFREN
|1.529,40
|45.914.083
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,53
|239.477.447
|% 8,62
|
|CANTE
|127,90
|48.499.945
|% 7,93
|
|ARASE
|141,80
|70.465.903
|% 7,83
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ISGYO
|6,29
|1.378.709.572
|% -5,41
|
|ISGYO
|6,29
|1.378.709.572
|% -5,41
|
|THYAO
|69,00
|996.095.614
|% 0,58
|
|SASA
|67,75
|792.499.536
|% 2,89
|
|ALARK
|56,10
|780.992.591
|% -0,36
|
|VESTL
|38,94
|671.368.026
|% 3,23
|
|ISGYO
|6,29
|1.378.709.572
|% -5,41
|
|TSKB
|2,45
|217.031.395
|% -2,39
|
|EKGYO
|3,83
|311.359.649
|% 0,26
|
|ODAS
|6,12
|466.352.639
|% 3,03
|
|ZOREN
|3,53
|239.477.447
|% 8,62
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5380
|18,5595
|% 0,29
|
|Euro
|18,2482
|18,2609
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,6812
|20,7850
|% 0,84
|
|Frank
|18,9304
|19,0445
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|11,93
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,97
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.685
|6.752
|20,00
|
|Yarım
|3.252
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,20
|
|B. Petrol
|88,31
|88,31
|1,13
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45ASUZU
Yüzde 5.87 oranında artışla 198.30 lira fiyatla işlem gören hissede 442, 508 adet işlem
-
11:44AKENR
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 204, 152 adet işlem
-
11:43XU100
Endeks 3, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 601.00 milyon TL de
-
11:42BERA
Yüzde 5.86 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 100, 784 adet işlem
-
11:41ALMAD
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 116 adet işlem