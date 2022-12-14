***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
14.12.2022 11:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087035
BIST
11:575.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,60
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
11:5718,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:5719,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0470
|Açılış
|: 19,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:571.084,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.084,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BTCIM
|40,70
|804.434.182
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|31.362.055
|% 9,98
|
|OZSUB
|24,02
|88.478.362
|% 9,98
|
|OTTO
|79,50
|5.442.014
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|23.296.728
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|IZINV
|24,70
|13.232.837
|% -6,37
|
|YEOTK
|80,00
|46.087.866
|% -6,27
|
|KRDMD
|18,59
|4.379.418.225
|% -1,22
|
|THYAO
|144,20
|3.506.910.069
|% 0,14
|
|ASELS
|60,10
|2.765.534.521
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,23
|2.543.641.312
|% 4,05
|
|AKBNK
|18,21
|2.383.693.959
|% 4,30
|
|EKGYO
|8,23
|2.543.641.312
|% 4,05
|
|SKBNK
|2,85
|738.667.713
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,59
|4.379.418.225
|% -1,22
|
|VAKBN
|11,33
|2.222.416.315
|% 7,39
|
|YKBNK
|11,98
|2.201.297.536
|% 3,72
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6504
|% 0,04
|
|Euro
|19,8517
|19,8620
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,0127
|23,1282
|% 0,17
|
|Frank
|20,0256
|20,1462
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,03
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.281
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.526
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,02
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|-0,11
|
Seans Raporu
11:55
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