***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
10.03.2023 10:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122652
BIST
11:525.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -24,71
|Açılış
|: 5.397
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|Önceki Kapanış
|: 5.446
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5.439
En Düşük
5.382
11:5218,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 19,1750
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|Önceki Kapanış
|: 19,1700
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19,0436
En Düşük
18,7375
11:5220,1080
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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20,1745
En Düşük
19,8223
11:521.120,11
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|Açılış
|: 1.120,11
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|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
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1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.102.802
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|144.179.688
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|300.654.371
|% 9,28
|
|IHYAY
|1,17
|55.877.374
|% 8,33
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|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,84
|47.424.427
|% -9,23
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|DOBUR
|48,54
|9.108.508
|% -5,20
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|TERA
|26,88
|33.925.170
|% -4,75
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|EKIZ
|17,01
|71.476
|% -3,95
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,40
|2.210.033.831
|% -1,02
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|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
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|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
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|ASTOR
|50,00
|1.309.641.744
|% 2,04
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|ADESE
|1,66
|228.866.507
|% 5,06
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|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
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|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.144.604.349
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9633
|18,9701
|% 0,09
|
|Euro
|20,0951
|20,1080
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6047
|22,7181
|% 0,33
|
|Frank
|20,3087
|20,4310
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0377
|5,0630
|% 0,08
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|11:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.592
|7.644
|14,00
|
|Yarım
|3.709
|3.740
|6,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.870
|3,00
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|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,05
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|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-0,47
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