***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
11.05.2023 11:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150380
BIST
14:154.743
En Yüksek
|Değişim
|: 5,53%
|| 248,34
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1519,5593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1521,3942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0501
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:151.279,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.279,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:13
|HALKB
|11,33
|453.076.087
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.113.718
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|GENTS
|5,13
|36.207.530
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|3.820.378
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|831.235.350
|% -9,94
|
|ISCTR
|13,98
|4.115.438.304
|% 9,05
|
|KCHOL
|96,10
|2.824.640.995
|% 9,39
|
|YKBNK
|11,39
|2.332.728.007
|% 8,58
|
|THYAO
|131,90
|2.327.675.260
|% 4,02
|
|SISE
|38,58
|1.801.949.372
|% 5,01
|
|ISCTR
|13,98
|4.115.438.304
|% 9,05
|
|YKBNK
|11,39
|2.332.728.007
|% 8,58
|
|SKBNK
|2,38
|261.375.856
|% 6,25
|
|AKBNK
|18,08
|1.712.553.881
|% 7,56
|
|EKGYO
|5,62
|532.841.692
|% 3,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5434
|19,5590
|% 0,10
|
|Euro
|21,4068
|21,4118
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5939
|24,7173
|% 0,04
|
|Frank
|21,8009
|21,9323
|% -0,29
|
|Riyal
|5,2002
|5,2263
|% 0,15
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|6,76
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|2,31
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.306
|9.585
|36,88
|
|Yarım
|4.600
|4.741
|5,00
|
|Çeyrek
|2.293
|2.363
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,67
|15,68
|-0,28
|
|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,19
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem
-
14:27HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 177 adet işlem
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, CUSAN, GENTS, BIGCH, ARSAN