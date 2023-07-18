***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
18.07.2023 11:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172919
BIST
'
14:376.585
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -15,93
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3726,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,6595
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3730,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,7866
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:371.700,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 45,46
|Açılış
|: 1.700,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YEOTK
|119,90
|366.800.897
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|40.992.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|21.971.560
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|972.186.801
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.334.202
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,15
|29.910.643
|% -9,14
|
|AYCES
|198,90
|32.721.678
|% -7,92
|
|ASELS
|75,15
|4.692.831.924
|% 1,55
|
|THYAO
|217,60
|4.224.323.210
|% -0,55
|
|SASA
|63,85
|2.784.562.255
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,64
|2.700.770.031
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,38
|2.581.406.668
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,38
|2.581.406.668
|% 1,58
|
|YKBNK
|13,61
|2.270.548.330
|% -1,52
|
|ISCTR
|14,44
|1.849.167.837
|% -0,69
|
|ODAS
|8,45
|983.301.742
|% 4,45
|
|SKBNK
|2,83
|310.998.596
|% -1,05
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9323
|26,9932
|% 2,50
|
|Euro
|30,2841
|30,3736
|% 2,66
|
|Sterlin
|35,1899
|35,3664
|% 2,54
|
|Frank
|31,2689
|31,4572
|% 2,57
|
|Riyal
|7,1611
|7,1971
|% 2,31
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|7,56
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|48,42
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.045
|11.273
|322,00
|
|Yarım
|5.522
|5.662
|161,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.831
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,57
|21,59
|0,55
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|0,32
|