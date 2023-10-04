***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.10.2023 11:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şemsiye Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199328
BIST
'
13:178.436
En Düşük
|Değişim
|: -0,91%
|| -77,49
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:1727,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1352
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:1729,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2409
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:171.615,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.615,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.591.034
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.833.206
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|84.514.214
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,40
|281.792.810
|% -6,09
|
|THYAO
|241,90
|4.188.549.497
|% -2,34
|
|TUPRS
|150,90
|3.837.511.988
|% -2,65
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,00
|2.374.444.753
|% 0,88
|
|ZOREN
|7,57
|3.410.589.181
|% 9,87
|
|KATMR
|2,82
|383.918.739
|% 5,22
|
|IHLAS
|1,29
|173.308.161
|% 4,03
|
|ODAS
|14,36
|1.812.049.279
|% 3,01
|
|PETKM
|21,96
|2.705.212.213
|% 0,73
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5654
|27,5709
|% 0,49
|
|Euro
|28,9954
|29,0158
|% 0,84
|
|Sterlin
|33,3337
|33,5009
|% 0,66
|
|Frank
|29,9291
|30,1094
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3281
|7,3649
|% 0,24
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,55
|
|Cumhuriyet
|11.097
|11.265
|14,00
|
|Tam
|10.870
|10.952
|-8,00
|
|Yarım
|5.452
|5.493
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.746
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,73
|0,00
|
|B. Petrol
|89,86
|89,86
|-1,06
|