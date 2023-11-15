***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
15.11.2023 11:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218051
BIST
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12:287.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 14,99
|Açılış
|: 7.716
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|Önceki Kapanış
|: 7.671
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7.673
En Yüksek
7.738
12:2828,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
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28,7626
En Düşük
28,4435
12:2831,1300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0566
|Açılış
|: 31,1000
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|Önceki Kapanış
|: 30,8800
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31,3123
En Düşük
30,9254
12:281.816,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.816,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
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1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MAALT
|968,00
|173.074.516
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.806.178
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.259.200
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,70
|3.493.514.092
|% -0,17
|
|MIATK
|820,00
|2.329.943.902
|% 0,61
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,66
|1.420.106.100
|% 1,31
|
|TUPRS
|152,20
|1.380.345.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|827.262.355
|% -1,20
|
|IHLAS
|1,44
|145.094.887
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|148.343.774
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,38
|919.035.696
|% 0,55
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6407
|28,6962
|% 0,22
|
|Euro
|31,1140
|31,1300
|% -0,18
|
|Sterlin
|35,6048
|35,7834
|% -0,21
|
|Frank
|32,1203
|32,3138
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6198
|7,6580
|% 0,13
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,30
|23,33
|% 0,66
|
|Platin
|891,50
|892,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,46
|1.027,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,30
|1.971,55
|% 0,66
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