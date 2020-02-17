***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2020 17:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANI
MURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜ
ALEV TOKAÇ İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ
SEVAL YÜCE MÜFETTİŞ
ASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜ
MÜJDE YAMAN OPERASYON UZMANI
YASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
KORAY UCUZAL FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON YETKİLİSİ
BAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-
ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
ELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİ
NİLGÜN TAŞCIOĞLU SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
MEHMET SARP VARLIK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
SABRİ KILIÇOĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ELİF HÜLYA ERGÜN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
HAZEL ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
DEMET KARDEŞ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
MEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLER
İLKNUR EYÜBOĞLU ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
GÖKÇE ÜSKÜPLÜ DEMİRHAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
BEKİR TAMER GÖKALP PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
AYLİN BAKAY TERCAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
SİMGE ÇAĞLAR PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
İREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
NALAN ÇALIŞAN HERGÜL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
BERNA BAYRAKTAROĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ÖZLEM TORUN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
SEVDA SARP ÖZSÖNMEZ ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Hisse Senedi-
SERCAN ÇALIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
HANDE İNAÇ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
FATMA VONAL İDARİ İŞLER
İHSAN CAN FIRAT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
MURAT TANRIVERDİ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ÖZGÜR ESER PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819587
BIST