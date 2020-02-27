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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Gabriele Roberto BLEI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist Azimut Holding S.p.A. İş Geliştirme Bölüm Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu
Filippo FONTANA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist Az Life Ltd. ve Azimut Grup Mali İşler Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu
Giorgio MEDDA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcra Kurulu Başkanı Azimut Grup Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölüm Başkanı 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,İcra Kurulu Başkanı
Mattia STERBIZZI Azimut (DFIC) Ltd. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hukuk Bölge Müşaviri 0 Yoktur. Yönetim Kurulu,İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MASSIMO GUIATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2019 Bağımsız Üye Değil
Murat SALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Portföy Yöneticisi 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,Genel Müdür
Abdullah Selim KUNT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Portföy Yöneticisi 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu,Genel Müdür Yardımcısı
Naim KOÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANI
MURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜ
ALEV TOKAÇ İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ
SEVAL YÜCE MÜFETTİŞ
ASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜ
MÜJDE YAMAN OPERASYON UZMANI
YASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
KORAY UCUZAL FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON YETKİLİSİ
BAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-
ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
ELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİ
NİLGÜN TAŞCIOĞLU SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
MEHMET SARP VARLIK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
SABRİ KILIÇOĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ELİF HÜLYA ERGÜN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
HAZEL ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
DEMET KARDEŞ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
MEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLER
İLKNUR EYÜBOĞLU ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
GÖKÇE ÜSKÜPLÜ DEMİRHAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
BEKİR TAMER GÖKALP PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
AYLİN BAKAY TERCAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
SİMGE ÇAĞLAR PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
İREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
NALAN ÇALIŞAN HERGÜL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
BERNA BAYRAKTAROĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ÖZLEM TORUN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
SEVDA SARP ÖZSÖNMEZ ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Hisse Senedi-
SERCAN ÇALIK PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
HANDE İNAÇ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
FATMA VONAL İDARİ İŞLER
İHSAN CAN FIRAT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
MURAT TANRIVERDİ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ÖZGÜR ESER PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
AYŞEN ÜNAL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822049


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OLMIP 4,70 20.821.674 % 9,81  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
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Frank 6,3538 6,3921 % 1,25  
Riyal 1,6415 1,6497 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.655 18,00  
Altın Gr. 329 329 4,97  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,96 18,00 0,10  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,04  
B. Petrol 50,61 50,61 -2,20  
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