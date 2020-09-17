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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.09.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT SALAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Bosphorus Capital/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 205466/302836
ABDULLAH SELİM KUNT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Genel Müdür Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200594/300189
KUTAY ÜLTAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200488/302765
EMİN ENGİN ERTAM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Invest Finansal Danışmanlık/Portföy Yöneticisi, Notus Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 202237/307018
GÖKÇEN ÖZYURT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI Azimut Portföy Yönetimi/Operasyon Yetkilisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 211718/904432
TURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875450


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Altın Gr. 470 470 -2,81  
Cumhuriyet 3.119 3.166 -16,00  
Tam 3.105 3.182 -15,10  
Yarım 1.501 1.539 -7,31  
Çeyrek 753 770 -3,65  
Gümüş.Ons 26,48 26,51 -0,67  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,13  
B. Petrol 41,99 41,99 -0,23  
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