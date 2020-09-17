***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2020 15:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT SALAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Bosphorus Capital/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 205466/302836
ABDULLAH SELİM KUNT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Genel Müdür Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200594/300189
KUTAY ÜLTAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200488/302765
EMİN ENGİN ERTAM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Invest Finansal Danışmanlık/Portföy Yöneticisi, Notus Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 202237/307018
GÖKÇEN ÖZYURT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI Azimut Portföy Yönetimi/Operasyon Yetkilisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 211718/904432
TURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875450
BIST
16:241.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:247,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:248,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0677
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9386
En Düşük
8,8040
16:24470,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,38
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:22
|FMIZP
|111,10
|72.261.508
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|682.890.064
|% -1,26
|
|AVOD
|4,42
|523.958.842
|% 9,41
|
|PETKM
|4,30
|412.767.513
|% -1,15
|
|JANTS
|217,90
|331.827.472
|% 5,57
|
|GARAN
|6,66
|323.414.239
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,13
|682.890.064
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,54
|244.156.537
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|159.330.502
|% -2,75
|
|AVOD
|4,42
|523.958.842
|% 9,41
|
|DOHOL
|2,26
|258.044.232
|% 2,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5584
|7,5616
|% 0,76
|
|Euro
|8,9227
|8,9336
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,6988
|9,7474
|% -0,08
|
|Frank
|8,2595
|8,3092
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0077
|2,0178
|% 0,61
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-22,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.105
|3.182
|-15,10
|
|Yarım
|1.501
|1.539
|-7,31
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,23
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:35YAPRK
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 526 adet işlem
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ASELS
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 66 kaybederek (% -0.56 ) 1, 009
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, KERVN, MMCAS, TRKCM, RODRG, SNKRN, EMNIS, DENGE, BMELK, BEYAZ
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, IZTAR, YONGA, TKURU, EGCYH, MERIT, EGCYO, TACTR