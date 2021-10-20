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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 10:45



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANI
MURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜ
ALEV TOKAÇ İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ
SEVAL YÜCE MÜFETTİŞ
ASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜ
MÜJDE YAMAN OPERASYON UZMANI
YASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
KORAY UCUZAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
BAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-
ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
ELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİ
NİLGÜN TAŞCIOĞLU SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ
MEHMET SARP VARLIK YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ
SABRİ KILIÇOĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ELİF HÜLYA ERGÜN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
HAZEL ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
DEMET KARDEŞ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
MEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLER
İLKNUR EYÜBOĞLU ÖZKAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
GÖKÇE ÜSKÜPLÜ DEMİRHAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
BEKİR TAMER GÖKALP PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
AYLİN BAKAY TERCAN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
SİMGE ÇAĞLAR PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
İREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
NALAN ÇALIŞAN HERGÜL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
BERNA BAYRAKTAROĞLU PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ÖZLEM TORUN PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
SEVDA SARP ÖZSÖNMEZ ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Hisse Senedi-
HANDE İNAÇ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
FATMA VONAL İDARİ İŞLER
İHSAN CAN FIRAT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
MURAT TANRIVERDİ PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
ÖZGÜR ESER PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
AYŞEN ÜNAL PORTFÖY SATIŞ MÜDÜRÜ
TURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
ALPER ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-HİSSE SENEDİ

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT SALAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Bosphorus Capital/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 205466/302836
ABDULLAH SELİM KUNT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Genel Müdür Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200594/300189
KUTAY ÜLTAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200488/302765
EMİN ENGİN ERTAM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Invest Finansal Danışmanlık/Portföy Yöneticisi, Notus Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 202237/307018
GÖKÇEN ÖZYURT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Operasyon Yetkilisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 211718/904432
GÖRKEM KAYA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Burgan Bank/Ak Yatırım Hisse Senedi Türev Trader DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 213063/306005




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IZTAR 23,24 8.962.455 % 7,69  
GUBRF 57,90 392.452.997 % 7,22  
AKYHO 1,98 46.900.776 % 6,45  
daha fazla
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Dolar 9,3220 9,3266 % 0,35  
Euro 10,8213 10,8826 % 0,52  
Sterlin 12,8205 12,8848 % 0,35  
Frank 10,0543 10,1149 % 0,29  
Riyal 2,4804 2,4929 % 0,45  
daha fazla
12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 9,79  
Altın Gr. 534 534 5,11  
Cumhuriyet 3.527 3.581 4,00  
Tam 3.513 3.602 4,53  
Yarım 1.698 1.742 2,19  
Çeyrek 852 871 1,09  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 0,24  
Gümüş Gr. 7,18 7,18 0,10  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,72  
Seans Raporu 12:08
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