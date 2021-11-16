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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 12:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


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Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANI
MURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜ
ALEV TOKAÇ İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ
SEVAL YÜCE MÜFETTİŞ
ASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜ
MÜJDE YAMAN OPERASYON UZMANI
YASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
KORAY UCUZAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
BAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-
ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
ELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİ
MEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLER
İREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
FATMA VONAL İDARİ İŞLER
İHSAN CAN FIRAT PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
TURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
ALPER ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-HİSSE SENEDİ
FATMA GİZEM SİNGER OPERASYON UZMANI
AYSEL YILMAZ TURUNÇ OPERASYON UZMANI
MUHAMMED KIRAÇ FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON YETKİLİSİ
ORKUN ÇOŞKUN FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON UZMANI
BÜŞRA ERDİL FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON UZMANI
NAZLI DÜĞMELİ MEVZUAT VE UYUM BİRİMİ YÖNETİCİSİ




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Tam 4.045 4.147 99,70  
Yarım 1.955 2.006 48,23  
Çeyrek 981 1.003 24,12  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,08  
Gümüş Gr. 8,25 8,26 0,14  
B. Petrol 82,44 82,44 0,39  
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