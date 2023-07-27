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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2023 11:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 74.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 30000000 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175736


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BIST En Aktif Hisseler13:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 255,20 655.529.725 % 10,00  
KTSKR 66,55 118.889.252 % 10,00  
KTLEV 32,56 135.370.659 % 10,00  
ZEDUR 73,20 42.189.357 % 9,99  
GSDHO 4,96 171.275.052 % 9,98  
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13:53 Alış Satış %  
Dolar 26,9517 26,9572 % 0,19  
Euro 30,0254 30,0497 % 0,66  
Sterlin 34,8442 35,0190 % 0,35  
Frank 31,3525 31,5413 % 0,68  
Riyal 7,1680 7,2040 % 0,20  
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13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 4,03  
Altın Gr. 1.712 1.713 6,08  
Cumhuriyet 11.402 11.574 25,00  
Tam 11.154 11.229 -26,00  
Yarım 5.568 5.640 -14,00  
Çeyrek 2.793 2.820 -7,00  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,13  
Gümüş Gr. 21,68 21,70 0,11  
B. Petrol 82,98 82,98 0,42  
Seans Raporu 13:53
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