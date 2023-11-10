***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2023 10:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
GIORGIO MEDDA İCRA KURULU BAŞKANI
MURAT SALAR GENEL MÜDÜR , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
ABDULLAH SELİM KUNT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI , PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KORAY YILDIZ FİNANS & OPERASYON DİREKTÖRÜ
SEVAL YÜCE MÜFETTİŞ
ASLIHAN ÖZBAKİ BOZTEPE OPERASYON MÜDÜRÜ
MÜJDE ORUÇ OPERASYON YÖNETMENİ
YASEMİN KADAYIFÇI FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON MÜDÜRÜ
KORAY UCUZAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
BAHAR AKIN ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-Sabit Getiri-
ABDİ ATİLLA VARDAR RAPORLAMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
ELİF İSMET ŞAHİNALP RİSK YÖNETİCİSİ
MEHMET CÜNEYİT AYGÜN İDARİ İŞLER
İREM ÖNEŞ PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
FATMA VONAL İDARİ İŞLER
TURGUTALP GÜNAL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
ALPER ÖZDEMİR ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ-HİSSE SENEDİ
FATMA GİZEM SİNGER OPERASYON UZMANI
AYSEL YILMAZ TURUNÇ OPERASYON UZMANI
MUHAMMED KIRAÇ FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON YÖNETMENİ
BÜŞRA ERDİL FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON UZMANI
NAZLI DÜĞMELİ MEVZUAT VE UYUM BİRİMİ YÖNETİCİSİ,İÇ KONTROL YÖNETİCİSİ
MURAT BERBEROĞLU DEĞERLEME UZMANI
AKIN YÜCEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
SABİH GÜNER PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI
ROJAT ÖKMEN FON HİZMET BİRİMİ KOORDİNASYON UZMANI
MELTEM GÜLERER İÇ KONTROL BİRİM YÖNETİCİSİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216878
BIST