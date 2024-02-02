***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2024 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT SALAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Bosphorus Capital/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 205466/302836
ABDULLAH SELİM KUNT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Genel Müdür Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200594/300189
KUTAY ÜLTAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200488/302765
EMİN ENGİN ERTAM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Invest Finansal Danışmanlık/Portföy Yöneticisi, Notus Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 202237/307018
GÖKÇEN ÖZYURT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Operasyon Yetkilisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 211718/904432
EKİN ROTA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 922782/922784
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246361
BIST