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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2024 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT SALAR PORTFÖY YÖNETİCİSİ Bosphorus Capital/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Genel Müdür-Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 205466/302836
ABDULLAH SELİM KUNT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi-Genel Müdür-Genel Müdür Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200594/300189
KUTAY ÜLTAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 200488/302765
EMİN ENGİN ERTAM PORTFÖY YÖNETİCİSİ Invest Finansal Danışmanlık/Portföy Yöneticisi, Notus Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi, Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 202237/307018
GÖKÇEN ÖZYURT PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Operasyon Yetkilisi DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 211718/904432
EKİN ROTA PORTFÖY YÖNETİCİSİ Azimut Portföy Yönetimi/Portföy Yöneticisi Yrd. DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR 922782/922784




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246361


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