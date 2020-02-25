***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/02/2020Karar Sayısı2020/08Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:II, NO:14.1) MADDE 9 GEREĞİBEYANIMIZDIRa) 01 / 01 / 2019 - 31 / 12 / 2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenmiş Finansal Tablolar,Dipnotlar ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Gabriele Roberto BLEI Giorgio MEDDA Filippo FONTANAYön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.ÜyesiMattia STERBIZZI Massimo GUIATI Murat SALARYön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.ÜyesiNaim KOÇER Abdullah Selim KUNTYön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821476BIST