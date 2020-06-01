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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.06.2020 14:15
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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020/27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ                :             01/06/2020                                                         
KARAR SAYISI  :             2020/27
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:II, NO:14.1) MADDE 9 GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
a)   01 / 01 / 2020 - 31 / 03 / 2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenmiş Finansal Tablolar,Dipnotlar  ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b)   Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.                         
Saygılarımızla,
Gabriele Roberto BLEI                             Giorgio MEDDA                                      Filippo FONTANA                                
Yön.Kur.Başkanı                                       Yön.Kur.Üyesi                                         Yön.Kur.Üyesi                                                  
                   
Mattia STERBIZZI                                 Massimo  GUIATI                                     Murat SALAR          
Yön.Kur.Üyesi                                         Yön.Kur.Üyesi                                           Yön.Kur.Üyesi                                       
 
Naim KOÇER                                       Abdullah Selim KUNT                                    
Yön.Kur.Üyesi                                      Yön.Kur.Üyesi                                                     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848051


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