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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2022 16:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
2022/103
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         a)   01 / 01 / 2022 - 30 / 09 / 2022 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenmiş Finansal Tablolar,Dipnotlar  ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
 
b)   Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
Gabriele Roberto BLEI                             Giorgio MEDDA                                      Filippo FONTANA                                
Yön.Kur.Başkanı                                       Yön.Kur.Üyesi                                         Yön.Kur.Üyesi                                                   
       
Mattia STERBIZZI                                   Murat SALAR                                           Andrea ALIBERTI        
Yön.Kur.Üyesi                                          Yön.Kur.Üyesi                                          Yön.Kur.Üyesi     
                                                                                    
 Abdullah Selim KUNT                            
Yön.Kur.Üyesi                                         
             
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074669


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Tam 6.585 6.665 -71,00  
Yarım 3.208 3.260 -34,00  
Çeyrek 1.609 1.629 -18,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,15 -0,47  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,30  
B. Petrol 93,19 93,19 -1,85  
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