***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.07.2020 13:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Da
13:18118.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 873,02
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:186,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:187,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0653
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:18408,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,15
|Açılış
|: 408,96
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.398.039
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.898.587
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.353.783
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|53.532.545
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,66
|79.330.116
|% -7,34
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|2.931.506.859
|% 5,31
|
|ASELS
|33,24
|926.786.230
|% 2,78
|
|GARAN
|8,03
|518.399.104
|% 1,13
|
|AFYON
|4,78
|414.035.177
|% 2,58
|
|KRDMD
|3,11
|339.003.048
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,38
|2.931.506.859
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,11
|339.003.048
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,77
|187.781.874
|% 1,14
|
|CEMAS
|1,74
|151.155.977
|% 0,00
|
|AFYON
|4,78
|414.035.177
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6578
|8,7012
|% 0,00
|
|Frank
|7,3162
|7,3603
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|23,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,70
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|