***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.09.2020 12:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BİLGİ FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873532
BIST
15:211.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:217,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:218,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:21462,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 462,69
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:19
|HATEK
|13,09
|25.029.754
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.992.112
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.247.092
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.294.226
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,08
|3.061.447
|% -9,79
|
|FENER
|40,70
|714.720.543
|% 9,94
|
|TURSG
|6,13
|692.321.391
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|654.597.498
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,77
|614.166.243
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,81
|562.599.739
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|562.599.739
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|614.166.243
|% 4,72
|
|ADESE
|2,14
|263.413.142
|% 4,90
|
|TURSG
|6,13
|692.321.391
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|654.597.498
|% 0,48
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4536
|7,4598
|% 0,36
|
|Euro
|8,8119
|8,8230
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8306
|% -0,61
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% 0,31
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|