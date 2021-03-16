***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
16.03.2021 10:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918384
BIST
10:411.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:417,5290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:418,9801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:41418,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,65
|Açılış
|: 418,88
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:41
|SANKO
|14,53
|33.948.515
|% 9,99
|
|VAKKO
|17,22
|19.684.186
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|32.766.452
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|10.867.813
|% 9,95
|
|FENER
|29,00
|207.860.408
|% -8,05
|
|GRNYO
|3,44
|6.415.421
|% -5,49
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|319,00
|7.611.965
|% -4,46
|
|FRIGO
|32,92
|773.628
|% -4,08
|
|GOZDE
|8,97
|390.232.011
|% -1,86
|
|GARAN
|8,77
|236.997.932
|% 0,57
|
|SISE
|7,78
|229.983.670
|% -0,13
|
|FENER
|29,00
|207.860.408
|% -8,05
|
|LOGO
|177,00
|203.503.306
|% 9,19
|
|GOZDE
|8,97
|390.232.011
|% -1,86
|
|SISE
|7,78
|229.983.670
|% -0,13
|
|BJKAS
|5,40
|147.571.059
|% 7,14
|
|GARAN
|8,77
|236.997.932
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,72
|71.259.572
|% 1,12
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5250
|7,5290
|% -0,05
|
|Euro
|8,9735
|8,9801
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,3900
|10,4422
|% -0,51
|
|Frank
|8,0899
|8,1387
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0030
|2,0130
|% 0,01
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,97
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
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10:56ESEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 738, 125 adet işlem
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10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 72 artarak (% 0.35 ) 1, 637
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10:54XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 3, 758.00 milyon TL de
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10:54VAKKO
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 749 adet işlem
-
10:53BJKAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 544, 916 adet işlem