***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 12:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987892
BIST
16:021.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 50,22
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:0213,2531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:0215,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0179
|Açılış
|: 15,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:02778,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,30
|Açılış
|: 778,37
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:02
|CRFSA
|42,02
|3.178.393
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.942.066
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.873.087
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.391.431
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|40.808.858
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,21
|20.337.774
|% -4,76
|
|BAGFS
|16,76
|54.521.126
|% -4,23
|
|AKGRT
|10,26
|12.569.508
|% -3,21
|
|PAPIL
|14,79
|12.582.743
|% -2,70
|
|GARAN
|11,45
|1.482.959.659
|% 1,60
|
|THYAO
|20,94
|1.301.040.078
|% 4,60
|
|EREGL
|28,66
|1.007.044.313
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,43
|826.259.849
|% 1,48
|
|SISE
|13,66
|796.830.342
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,43
|826.259.849
|% 1,48
|
|ODAS
|1,40
|206.570.473
|% 4,48
|
|GARAN
|11,45
|1.482.959.659
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,20
|258.280.089
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,28
|519.862.770
|% 1,11
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2515
|13,2531
|% -0,01
|
|Euro
|15,0563
|15,1242
|% 0,12
|
|Sterlin
|17,9153
|18,0052
|% 0,24
|
|Frank
|14,5214
|14,6089
|% 0,35
|
|Riyal
|3,5352
|3,5529
|% 0,44
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-14,49
|
|Altın Gr.
|780
|780
|0,09
|
|Cumhuriyet
|5.202
|5.281
|-53,00
|
|Tam
|5.160
|5.295
|-69,39
|
|Yarım
|2.494
|2.561
|-33,57
|
|Çeyrek
|1.251
|1.281
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,34
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16SAYAS
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 754, 410 adet işlem
-
16:15IHEVA
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 260, 116 adet işlem
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, FROTO, KCHOL
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 12 artarak (% 2.86 ) 1, 693
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, MARKA, EDIP, KRSTL, TSPOR, CRFSA