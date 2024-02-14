***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.02.2024 12:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249457
BIST
'
13:519.021
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 27,17
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
13:5130,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0401
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
13:5132,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0220
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
13:511.969,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.969,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,19
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ISYAT
|13,97
|125.911.270
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|7.681.704
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|61.883.749
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|16.326.117
|% 9,98
|
|BNTAS
|12,81
|121.497.042
|% 9,96
|
|SELGD
|47,16
|13.336.141
|% -10,00
|
|EKIZ
|46,00
|2.552.656
|% -9,98
|
|AYDEM
|28,24
|83.267.751
|% -5,80
|
|SNKRN
|30,50
|716.763
|% -5,57
|
|CMENT
|275,25
|2.662.493
|% -4,84
|
|GUBRF
|208,90
|8.454.971.787
|% 5,61
|
|THYAO
|283,00
|4.913.251.407
|% 0,62
|
|REEDR
|50,40
|3.517.134.537
|% 6,46
|
|TUPRS
|164,30
|3.293.959.178
|% 2,30
|
|ISCTR
|26,68
|2.604.096.370
|% -1,77
|
|EKGYO
|10,58
|1.954.236.847
|% -1,21
|
|ADESE
|2,85
|305.179.042
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,51
|458.223.116
|% 7,13
|
|KLGYO
|5,17
|473.296.052
|% -3,36
|
|AKFGY
|2,49
|209.761.956
|% -0,40
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7399
|30,7459
|% 0,13
|
|Euro
|32,9225
|32,9308
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,4262
|38,6189
|% -0,30
|
|Frank
|34,4955
|34,7033
|% 0,09
|
|Riyal
|8,1771
|8,2181
|% 0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,04
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|884,09
|885,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,67
|877,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,93
|82,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,87
|1.993,11
|% 0,66
|