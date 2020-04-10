***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2020 13:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837156
BIST
14:5396.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 356,32
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:536,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:537,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:53364,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,37
|Açılış
|: 364,28
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|58,65
|11.324.452
|% 7,91
|
|BFREN
|277,70
|12.993.752
|% 7,05
|
|BURCE
|6,36
|5.740.926
|% 5,47
|
|ANHYT
|5,70
|3.462.206
|% 4,59
|
|BRSAN
|9,20
|39.032.413
|% 3,84
|
|AYCES
|16,78
|355.312
|% -4,06
|
|AKSUE
|8,87
|3.432.179
|% -2,85
|
|BUCIM
|3,48
|1.297.050
|% -1,69
|
|ADBGR
|6,20
|1.649.167
|% -1,27
|
|ALCTL
|18,26
|18.066.347
|% -1,14
|
|GARAN
|8,46
|675.556.216
|% -0,35
|
|PGSUS
|49,86
|618.000.431
|% 6,81
|
|THYAO
|9,78
|504.764.326
|% 0,41
|
|GSRAY
|2,65
|465.001.303
|% 0,76
|
|PETKM
|3,45
|399.033.936
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,65
|465.001.303
|% 0,76
|
|PETKM
|3,45
|399.033.936
|% 0,29
|
|ISFIN
|3,14
|308.181.829
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,01
|196.849.602
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,06
|95.962.116
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3486
|8,3905
|% 0,80
|
|Frank
|6,9216
|6,9632
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7789
|1,7878
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.395
|2.453
|8,20
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|2,20
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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