***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2020 13:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı
14:5496.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 392,45
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:546,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:547,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:54364,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,38
|Açılış
|: 364,28
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.872.967
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.265.405
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.592.486
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.133.262
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|TDGYO
|2,53
|1.383.684
|% -5,95
|
|GARAN
|8,47
|677.751.633
|% -0,24
|
|PGSUS
|49,88
|618.660.197
|% 6,86
|
|THYAO
|9,78
|505.019.329
|% 0,41
|
|GSRAY
|2,64
|465.507.285
|% 0,38
|
|PETKM
|3,45
|399.165.899
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,64
|465.507.285
|% 0,38
|
|PETKM
|3,45
|399.165.899
|% 0,29
|
|ISFIN
|3,14
|308.339.294
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,01
|196.984.054
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,06
|96.059.797
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3487
|8,3905
|% 0,80
|
|Frank
|6,9213
|6,9630
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7789
|1,7878
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.330
|2.384
|3,80
|
|Tam
|2.395
|2.453
|7,60
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|1,90
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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