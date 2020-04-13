***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı . 44.408,88 % 0,004245 % 0,001383 % 32,585656Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.285,59 % 0,03 % 0,00004 % 0,133477TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.222,83 % 0,03 % 0,000287 % 0,957559Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 46.195,35 % 0,03 % 0,001439 % 4,796205ING Menkul Değerler A.Ş. 17.318,83 % 0,025 % 0,000539 % 2,157741Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.005,57 % 0,0105 % 0,000031 % 0,298295Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 29.861,3 % 0,03 % 0,00093 % 3,100332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837434BIST