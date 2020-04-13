***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı . 44.408,88 % 0,004245 % 0,001383 % 32,585656
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.285,59 % 0,03 % 0,00004 % 0,133477
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.222,83 % 0,03 % 0,000287 % 0,957559
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 46.195,35 % 0,03 % 0,001439 % 4,796205
ING Menkul Değerler A.Ş. 17.318,83 % 0,025 % 0,000539 % 2,157741
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.005,57 % 0,0105 % 0,000031 % 0,298295
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 29.861,3 % 0,03 % 0,00093 % 3,100332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837434
BIST