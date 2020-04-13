***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 11.994,43 % 0,000421 % 0,01014 % 2.410,898206
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 12.144,8 % 0,006769 % 0,010267 % 151,685231
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 265,37 % 0,029999 % 0,000224 % 0,747824
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70,05 % 0,03 % 0,000059 % 0,197397
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 253,84 % 0,030001 % 0,000215 % 0,715289
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.599,24 % 0,03 % 0,003043 % 10,142471
ING Menkul Değerler A.Ş. 563,54 % 0,025001 % 0,000476 % 1,90555
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 211,49 % 0,0105 % 0,000179 % 1,702687
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 76,65 % 0,03 % 0,000065 % 0,215996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837435
BIST