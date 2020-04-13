***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 11.994,43 % 0,000421 % 0,01014 % 2.410,898206Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 12.144,8 % 0,006769 % 0,010267 % 151,685231Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 265,37 % 0,029999 % 0,000224 % 0,747824Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70,05 % 0,03 % 0,000059 % 0,197397TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 253,84 % 0,030001 % 0,000215 % 0,715289Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.599,24 % 0,03 % 0,003043 % 10,142471ING Menkul Değerler A.Ş. 563,54 % 0,025001 % 0,000476 % 1,90555Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 211,49 % 0,0105 % 0,000179 % 1,702687Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 76,65 % 0,03 % 0,000065 % 0,215996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837435BIST