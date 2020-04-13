***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 32.711,59 % 0,00042 % 0,009824 % 2.340,101787
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 16.704,29 % 0,006548 % 0,005017 % 76,618948
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.709,25 % 0,03 % 0,000513 % 1,711171
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 261,56 % 0,03 % 0,000079 % 0,261856
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 444,04 % 0,029999 % 0,000133 % 0,444545
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.193,23 % 0,03 % 0,00216 % 7,201277
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.081,4 % 0,025001 % 0,000325 % 1,299091
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 330,58 % 0,010499 % 0,000099 % 0,945637
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 122,4 % 0,03 % 0,000037 % 0,122537
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837436
BIST