***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 10.910,59 % 0,000417 % 0,003427 % 821,208148
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 36.705,4 % 0,007323 % 0,011529 % 157,449321
ING Menkul Değerler A.Ş. 13.001,24 % 0,025 % 0,004084 % 16,334838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837439
BIST
17:2496.303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -168,03
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:246,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0958
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:247,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0987
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:24370,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 6,98
|Açılış
|: 370,47
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
370,49
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,73
|342.703.322
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.191.104
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|33.848.080
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|15.576.429
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|40.729.058
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.881.218
|% -5,63
|
|THYAO
|10,18
|1.620.466.745
|% 3,88
|
|GARAN
|8,53
|981.038.397
|% -1,16
|
|PGSUS
|55,85
|883.352.726
|% 9,62
|
|ASELS
|24,94
|468.914.607
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,62
|457.025.734
|% 3,15
|
|GSRAY
|2,62
|457.025.734
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,03
|343.772.076
|% -1,46
|
|THYAO
|10,18
|1.620.466.745
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,03
|144.921.422
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|176.455.899
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4666
|8,5090
|% 1,82
|
|Frank
|6,9955
|7,0376
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.698
|11,07
|
|Altın Gr.
|370
|370
|6,60
|
|Cumhuriyet
|2.367
|2.423
|43,50
|
|Tam
|2.433
|2.494
|48,50
|
|Yarım
|1.184
|1.214
|22,00
|
|Çeyrek
|594
|607
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,76
|31,76
|0,28
|
Seans Raporu
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17:36VERTU
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