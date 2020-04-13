***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2020 16:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 194.577,63 % 0,000425 % 0,011042 % 2.598,402829
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837523
BIST
17:1096.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 206,73
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:106,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0962
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:107,4187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:10369,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 6,02
|Açılış
|: 369,51
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|15.537.867
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|33.482.829
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.176.883
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,42
|40.344.617
|% -8,49
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.865.814
|% -5,63
|
|THYAO
|10,21
|1.599.986.945
|% 4,18
|
|GARAN
|8,57
|960.965.076
|% -0,70
|
|PGSUS
|55,85
|875.559.450
|% 9,62
|
|ASELS
|25,00
|458.363.561
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,62
|442.074.112
|% 3,15
|
|GSRAY
|2,62
|442.074.112
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,04
|335.813.333
|% -0,97
|
|THYAO
|10,21
|1.599.986.945
|% 4,18
|
|CEMAS
|1,03
|144.877.989
|% 9,57
|
|ODAS
|1,48
|174.825.489
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4602
|8,5026
|% 1,74
|
|Frank
|6,9863
|7,0284
|% 1,16
|
|Riyal
|1,7998
|1,8088
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,91
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.362
|2.418
|38,00
|
|Tam
|2.428
|2.488
|42,80
|
|Yarım
|1.181
|1.211
|19,00
|
|Çeyrek
|592
|606
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,70
|31,70
|0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:24ULAS
Yüzde 7.74 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 444, 029 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 96, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 9, 695.00 milyon TL de
-
17:22LIDFA
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 156 adet işlem
-
17:20AVTUR
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 044, 056 adet işlem
-
17:19CEOEM
Yüzde 7.34 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 395, 539 adet işlem