***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.07.2020 13:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 299.766,56 % 0,000441 % 0,01087 % 2.463,681211
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 601.458,9 % 0,006548 % 0,02181 % 333,076948
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.492,26 % 0,03 % 0,000417 % 1,38911
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.077,1 % 0,03 % 0,000039 % 0,130192
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 64.839,63 % 0,005587 % 0,002351 % 42,080937
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.285,59 % 0,03 % 0,000047 % 0,155395
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.771,67 % 0,03 % 0,000391 % 1,302009
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 46.671,96 % 0,03 % 0,001692 % 5,641373
ING Menkul Değerler A.Ş. 17.318,83 % 0,025 % 0,000628 % 2,512054
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.005,57 % 0,0105 % 0,000036 % 0,347277
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 31.102,21 % 0,03 % 0,001128 % 3,759417
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859142
BIST