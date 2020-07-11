***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.07.2020 13:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 18.389,78 % 0,000432 % 0,016892 % 3.911,022593
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 17.404,28 % 0,00691 % 0,015987 % 231,363828
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 265,37 % 0,029999 % 0,000244 % 0,812559
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70,05 % 0,03 % 0,000064 % 0,214485
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 253,84 % 0,030001 % 0,000233 % 0,777208
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.447,93 % 0,03 % 0,005004 % 16,68089
ING Menkul Değerler A.Ş. 563,54 % 0,025001 % 0,000518 % 2,070503
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 211,49 % 0,0105 % 0,000194 % 1,85008
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 3.648,89 % 0,03 % 0,003352 % 11,172443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859143
BIST