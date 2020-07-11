***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 18.389,78 % 0,000432 % 0,016892 % 3.911,022593Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 17.404,28 % 0,00691 % 0,015987 % 231,363828Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 265,37 % 0,029999 % 0,000244 % 0,812559Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70,05 % 0,03 % 0,000064 % 0,214485TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 253,84 % 0,030001 % 0,000233 % 0,777208Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.447,93 % 0,03 % 0,005004 % 16,68089ING Menkul Değerler A.Ş. 563,54 % 0,025001 % 0,000518 % 2,070503Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 211,49 % 0,0105 % 0,000194 % 1,85008Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 3.648,89 % 0,03 % 0,003352 % 11,172443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859143BIST