***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.07.2020 14:06
% 15,509247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859149
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8688
En Düşük
6,8515
18:057,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05397,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
|: 397,08
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6404
|8,6837
|% 0,17
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-4,84
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.659
|2.674
|1,50
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TSKB, SISE
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, HALKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1345, 73 kaybederek (% -1.26 ) 105, 877
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ATLAS, MEGAP, KERVN, BSOKE
-
17:59
MEGAP, KERVN, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında