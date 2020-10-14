***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 431.344,72 % 0,000444 % 0,016135 % 3.630,767844
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 811.785,48 % 0,007039 % 0,030367 % 431,415504
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.492,26 % 0,03 % 0,00043 % 1,432982
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.077,1 % 0,03 % 0,00004 % 0,134304
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 64.839,63 % 0,005587 % 0,002425 % 43,409975
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.285,59 % 0,03 % 0,000048 % 0,160303
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.771,67 % 0,03 % 0,000403 % 1,34313
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 52.366,17 % 0,03 % 0,001959 % 6,529554
ING Menkul Değerler A.Ş. 17.318,83 % 0,025 % 0,000648 % 2,591392
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.005,57 % 0,0105 % 0,000038 % 0,358245
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 32.467,62 % 0,03 % 0,001215 % 4,048403
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881540
BIST