***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 75.091,61 % 0,000437 % 0,024586 % 5.623,247594
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 64.433,61 % 0,007276 % 0,021097 % 289,952329
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.709,25 % 0,03 % 0,00056 % 1,86548
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 261,56 % 0,03 % 0,000086 % 0,285469
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 227.478,45 % 0,20016 % 0,074481 % 37,210464
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 444,04 % 0,029999 % 0,000145 % 0,484633
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.904,34 % 0,03 % 0,005207 % 17,357932
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.081,4 % 0,025001 % 0,000354 % 1,416239
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 330,58 % 0,010499 % 0,000108 % 1,030913
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2.273,75 % 0,03 % 0,000744 % 2,481546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881541
BIST