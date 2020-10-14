***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.110,86 % 0,00044 % 0,0065 % 1.476,559683
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 41.790,56 % 0,017448 % 0,06608 % 378,719663
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.778,53 % 0,03 % 0,0123 % 40,99817
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 210,87 % 0,03 % 0,000333 % 1,111434
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.967,21 % 0,03 % 0,037897 % 126,323415
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.125,98 % 0,025 % 0,00178 % 7,121617
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.903,07 % 0,0105 % 0,003009 % 28,658334
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 18.849,67 % 0,03 % 0,029805 % 99,350475
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881543
BIST