***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 09:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 523.476,5 % 0,000443 % 0,020468 % 4.616,310568
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 919.303,69 % 0,006976 % 0,035945 % 515,255329
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.492,26 % 0,03 % 0,000449 % 1,497819
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.077,1 % 0,03 % 0,000042 % 0,140381
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 64.839,63 % 0,005587 % 0,002535 % 45,374123
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.285,59 % 0,03 % 0,00005 % 0,167556
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.771,67 % 0,03 % 0,000421 % 1,403902
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 52.366,17 % 0,03 % 0,002048 % 6,824994
ING Menkul Değerler A.Ş. 17.318,83 % 0,025 % 0,000677 % 2,708644
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.005,57 % 0,0105 % 0,000039 % 0,374454
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 32.467,62 % 0,03 % 0,001269 % 4,231579
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902498
BIST