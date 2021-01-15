***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 523.476,5 % 0,000443 % 0,020468 % 4.616,310568Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 919.303,69 % 0,006976 % 0,035945 % 515,255329Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.492,26 % 0,03 % 0,000449 % 1,497819Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.077,1 % 0,03 % 0,000042 % 0,140381İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 64.839,63 % 0,005587 % 0,002535 % 45,374123Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.285,59 % 0,03 % 0,00005 % 0,167556TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.771,67 % 0,03 % 0,000421 % 1,403902Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 52.366,17 % 0,03 % 0,002048 % 6,824994ING Menkul Değerler A.Ş. 17.318,83 % 0,025 % 0,000677 % 2,708644Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.005,57 % 0,0105 % 0,000039 % 0,374454Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 32.467,62 % 0,03 % 0,001269 % 4,231579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902498BIST