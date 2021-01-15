***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 09:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 100.887,63 % 0,000438 % 0,031534 % 7.202,117407
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 116.818,25 % 0,007444 % 0,036514 % 490,503641
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.709,25 % 0,03 % 0,000534 % 1,780874
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 261,56 % 0,03 % 0,000082 % 0,272522
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 295.068,4 % 0,200163 % 0,092229 % 46,077012
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 444,04 % 0,029999 % 0,000139 % 0,462653
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.904,34 % 0,03 % 0,004971 % 16,570686
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.081,4 % 0,025001 % 0,000338 % 1,352008
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 330,58 % 0,010499 % 0,000103 % 0,984157
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2.273,75 % 0,03 % 0,000711 % 2,368999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902499
BIST