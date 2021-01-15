***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 09:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.902,86 % 0,000441 % 0,008162 % 1.850,108999
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 51.299,76 % 0,016984 % 0,085403 % 502,842817
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.778,53 % 0,03 % 0,01295 % 43,165269
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 210,87 % 0,03 % 0,000351 % 1,170183
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.162,82 % 0,03 % 0,04855 % 161,832373
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.125,98 % 0,025 % 0,001875 % 7,498054
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.903,07 % 0,0105 % 0,003168 % 30,173169
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 34.481,44 % 0,03 % 0,057404 % 191,346895
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902501
BIST