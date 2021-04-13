***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 14:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı tr/Bildirim/927376
BIST
15:511.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:518,1452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:519,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:51455,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,65
|Açılış
|: 455,70
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MTRKS
|49,56
|6.388.234
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.130.938
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.516.997
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.120.651
|% 9,96
|
|YAPRK
|120,70
|7.188.630
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.055.949
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.064.414
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.318.923.409
|% 5,73
|
|GARAN
|6,70
|877.500.490
|% 1,21
|
|FENER
|33,14
|549.000.044
|% 5,88
|
|THYAO
|11,73
|533.814.135
|% -2,01
|
|KOZAL
|113,90
|502.782.368
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,79
|438.631.983
|% -1,65
|
|TSKB
|1,29
|267.375.459
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,06
|399.051.271
|% -0,48
|
|GARAN
|6,70
|877.500.490
|% 1,21
|
|EREGL
|17,34
|1.318.923.409
|% 5,73
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1404
|8,1452
|% -0,05
|
|Euro
|9,7159
|9,7238
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1592
|11,2151
|% -0,07
|
|Frank
|8,8043
|8,8573
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|7,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.053
|1,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|0,46
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|0,22
|
|Çeyrek
|726
|742
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,11
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|