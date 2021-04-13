***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 14:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 381,21 % 0,000406 % 0,002668 % 657,349745
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.082,15 % 0,009659 % 0,028568 % 295,760799
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 473,49 % 0,030001 % 0,003314 % 11,045092
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927375
BIST
14:451.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,84
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
14:458,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1192
14:459,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0397
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6646
14:45451,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,50
|Açılış
|: 451,56
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler14:43
|MTRKS
|49,56
|6.167.246
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.056.303
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.288.344
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.016.309
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|248.993.656
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|9.880.964
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.427.318
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|GARAN
|6,71
|750.344.934
|% 1,36
|
|EREGL
|16,80
|686.614.944
|% 2,44
|
|FENER
|33,78
|496.296.953
|% 7,92
|
|KOZAL
|113,40
|428.110.340
|% 1,34
|
|THYAO
|11,72
|409.625.230
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,78
|368.882.135
|% -2,20
|
|TSKB
|1,29
|237.244.176
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,07
|322.214.857
|% 0,00
|
|GARAN
|6,71
|750.344.934
|% 1,36
|
|DOHOL
|3,11
|200.047.408
|% 0,32
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1275
|8,1352
|% -0,18
|
|Euro
|9,6726
|9,6801
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,1342
|11,1900
|% -0,29
|
|Frank
|8,7618
|8,8145
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1629
|2,1738
|% -0,16
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,27
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.049
|-3,00
|
|Tam
|2.988
|3.063
|-5,30
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-2,56
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,68
|63,68
|0,40
|
Seans Raporu
14:43
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14:55KRGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 428 adet işlem
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14:54XU100
Endeks 1, 372 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 773.00 milyon TL de
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14:54ALKIM
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 178 adet işlem
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14:53NTGAZ
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 14.27 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 738, 815 adet işlem
-
14:52VANGD
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 351 adet işlem