***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 15:31
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 30 % 0,000375 % 0,000293 % 78,147315
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 30,14 % 0,005194 % 0,000294 % 5,668269
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927413
BIST
16:441.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:448,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:449,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:44458,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,09
|Açılış
|: 458,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MTRKS
|49,56
|6.549.899
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.168.803
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.552.344
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.185.347
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.176.158
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.410.965
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,37
|672.251.715
|% 0,41
|
|FENER
|32,68
|605.649.940
|% 4,41
|
|THYAO
|11,75
|595.211.830
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,78
|496.198.342
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,08
|462.051.389
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|289.680.123
|% -4,48
|
|GARAN
|6,68
|1.029.052.430
|% 0,91
|
|EREGL
|17,34
|1.722.153.355
|% 5,73
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1502
|8,1559
|% 0,08
|
|Euro
|9,7296
|9,7390
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1670
|11,2230
|% 0,00
|
|Frank
|8,8184
|8,8716
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1675
|2,1783
|% 0,05
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|13,85
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|16,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|15,94
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|7,71
|
|Çeyrek
|729
|746
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.57 ) 1, 423
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16:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TSKB
-
16:59FENER
Yüzde 4.47 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 341 adet işlem
-
16:58NTGAZ
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 285, 166 adet işlem
-
16:57GLYHO
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 259, 936 adet işlem