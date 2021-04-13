***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 15:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 145.031,76 % 0,000415 % 0,012728 % 3.069,950683
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927415
BIST
17:121.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:128,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:129,7326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:12457,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,53
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MTRKS
|49,56
|6.630.930
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.192.565
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.621.934
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.628.760
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.218.425
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.561.726
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,32
|1.826.466.129
|% 5,61
|
|GARAN
|6,71
|1.076.639.693
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,41
|717.513.851
|% 0,95
|
|FENER
|32,58
|616.581.828
|% 4,09
|
|THYAO
|11,74
|615.294.103
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,78
|525.595.093
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,08
|477.225.951
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|299.602.565
|% -4,48
|
|GARAN
|6,71
|1.076.639.693
|% 1,36
|
|EREGL
|17,32
|1.826.466.129
|% 5,61
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1473
|8,1524
|% 0,04
|
|Euro
|9,7282
|9,7359
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,1659
|11,2219
|% -0,01
|
|Frank
|8,8074
|8,8604
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1669
|2,1777
|% 0,02
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|10,42
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|