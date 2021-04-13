***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 16:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.500 % 0,0003 % 0,026979 % 8.992,973969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927447
BIST
15:511.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:518,1452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:519,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:51455,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,65
|Açılış
|: 455,70
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MTRKS
|49,56
|6.388.234
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.130.938
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.516.997
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.120.651
|% 9,96
|
|YAPRK
|120,70
|7.188.630
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.055.949
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.064.414
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,34
|1.318.923.409
|% 5,73
|
|GARAN
|6,70
|877.500.490
|% 1,21
|
|FENER
|33,14
|549.000.044
|% 5,88
|
|THYAO
|11,73
|533.814.135
|% -2,01
|
|KOZAL
|113,90
|502.782.368
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,79
|438.631.983
|% -1,65
|
|TSKB
|1,29
|267.375.459
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,06
|399.051.271
|% -0,48
|
|GARAN
|6,70
|877.500.490
|% 1,21
|
|EREGL
|17,34
|1.318.923.409
|% 5,73
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1404
|8,1452
|% -0,05
|
|Euro
|9,7159
|9,7238
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1592
|11,2151
|% -0,07
|
|Frank
|8,8043
|8,8573
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|7,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.053
|1,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|0,46
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|0,22
|
|Çeyrek
|726
|742
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,11
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|