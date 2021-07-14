***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 14:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 2.676 % 0,00043 % 0,003789 % 880,814897
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 13.978,31 % 0,015526 % 0,019795 % 127,491131
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.458,45 % 0,03 % 0,019059 % 63,528312
ING Menkul Değerler A.Ş. 375,46 % 0,024999 % 0,000532 % 2,1268
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 42.803,88 % 0,03 % 0,060615 % 202,047986
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.368,51 % 0,03 % 0,007602 % 25,341256
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951070
BIST