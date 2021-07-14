***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 14:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komi
14:101.368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 20,73
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.368
En Düşük
1.349
14:108,6135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5996
14:1010,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1397
14:10503,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,63
|Açılış
|: 503,59
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KRTEK
|8,37
|14.826.271
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.479.529
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.891.089
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|DITAS
|14,37
|11.536.738
|% 8,53
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,36
|14.530.520
|% -3,49
|
|BANVT
|61,45
|1.629.118
|% -2,77
|
|SASA
|30,02
|1.024.624.205
|% 5,93
|
|GARAN
|8,48
|670.345.177
|% 0,36
|
|THYAO
|13,15
|381.107.399
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,27
|243.503.302
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,33
|228.206.587
|% 2,64
|
|PEKGY
|1,04
|165.008.554
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,33
|228.206.587
|% 2,64
|
|GARAN
|8,48
|670.345.177
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,81
|69.595.018
|% 1,12
|
|PETKM
|5,31
|193.433.189
|% 1,34
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6115
|8,6135
|% -0,07
|
|Euro
|10,1626
|10,1679
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9228
|11,9825
|% 0,44
|
|Frank
|9,3447
|9,4010
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|9,22
|
|Altın Gr.
|503
|504
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|15,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|16,43
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|7,95
|
|Çeyrek
|804
|822
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|-0,36
|