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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.07.2021 15:03



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 990 % 0,000429 % 0,002638 % 615,419651
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 13.577,24 % 0,02 % 0,036172 % 180,857657



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951103


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BRYAT 299,10 47.720.945 % 9,96  
ALCAR 267,10 38.235.043 % 9,96  
SASA 31,16 2.010.047.990 % 9,95  
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Riyal 2,2865 2,2980 % -0,20  
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Altın Gr. 504 504 2,98  
Cumhuriyet 3.333 3.384 18,00  
Tam 3.317 3.401 18,81  
Yarım 1.603 1.645 9,10  
Çeyrek 804 823 4,55  
Gümüş.Ons 26,22 26,25 0,24  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,06  
B. Petrol 76,21 76,21 -0,28  
Seans Raporu 17:50
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